Ливни, грозы, град и тепло до +25 градусов: погода в Москве в конце недели

Ливни, грозы, град и тепло до +25 градусов: погода в Москве в конце недели

В конце недели в Москве ожидаются ливни и грозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода ожидается в российской столице с 5 по 7 июня?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в конце недели воздух в Москве будет прогреваться до +25 градусов.

«В течение недели в Москве будет преобладать относительно солнечная и сухая погода. Исключением станут четверг, пятница и воскресенье, когда возможен дождь с грозой. По ночам воздух не будет остывать ниже +9–14 градусов, в дневное время максимальные термометры покажут от +18 до +23, в выходные — +20–25 градусов, что соответствует климатической норме. По долгосрочным прогнозам, июнь в Центральной России будет нормальным — то есть примерно соответствовать температурной климатической норме (для Москвы ночная норма — +11,5 градуса, дневная — +21,7 градуса) и норме осадков, которая составляет 77 мм», — отметил синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что в первой декаде июня столбики термометров в дневные часы в среднем будут показывать около +20–25 градусов.

«Начавшийся июнь не обещает жаркой погоды. Его первая половина пройдет при ночных температурах +10–15 градусов, преобладающая дневная температура ожидается в пределах от +20 до +25 градусов. В среднем температура этого периода окажется на 0–1 градус выше климатической нормы. При этом 6–7 дней ожидаются с дождями, 4–5 дней — с грозами. Ожидается, что к своему финалу июнь 2026 года в Москве сохранит положительную аномалию в пределах одного градуса, а количество осадков будет близким к норме (норма — 77 мм) и окажется в диапазоне 72–82 мм», — подчеркнул метеоролог.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным метеоцентров, в пятницу, 5 июня, российская столица окажется в теплом секторе уходящего на восток антициклона. Температура ночью составит +15–17 градусов, по области — до +13 градусов. К полудню столбики термометров достигнут отметки +25 градусов. Ветер южный, умеренный, 4–9 м/с. Атмосферное давление начнет плавно падать, но останется в пределах нормы.

В субботу, 6 июня, днем воздух прогреется до +26 градусов. Однако прогнозируется быстрое развитие мощной кучево-дождевой облачности. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15 м/с. За несколько часов может выпасть до 10–15 мм осадков. Атмосферное давление резко пойдет вверх.

В воскресенье, 7 июня, днем, несмотря на прояснения, температура не поднимется выше +18–21 градуса. Ветер сохранит северо-западное направление, порывы до 12–14 м/с. Временами возможны кратковременные дожди, грозы и град. Атмосферное давление вырастет до 755–758 мм ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге ночь на 5 июня выдастся прохладной и ясной, температура опустится до +11–13 градусов, в пригородах — до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +22–24 градусов, в центре города термометры могут показать до +25 градусов. Ветер южный, легкий, 3–7 м/с. Атмосферное давление стабильно высокое, около 760 мм ртутного столба. Осадков в пятницу не ожидается, небо будет малооблачным.

В субботу, 6 июня, характер погоды изменится. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов. Грозы ожидаются с 14:00 до 19:00 мск. Атмосферное давление начнет расти, возвращаясь к норме. Горожанам рекомендуют на субботу обязательно взять зонты и учитывать риск падения веток.

В воскресенье, 7 июня, ночью прогнозируется температура от +11 до +14 градусов. Днем воздух в Северной столице прогреется до +23 градусов. Небо будет переменным, с частыми набегами кучевых облаков, временами возможен мелкий моросящий дождь. Атмосферное давление установится на отметке 762–765 мм ртутного столба.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 1 июня: замедление, заблокируют ли

Магнитные бури сегодня, 1 июня: что завтра, сильные боли, нервозность

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 июня: где сбои в России