Попытка диверсии привела молодую семейную пару на скамью подсудимых В Ивановской области супруги пошли под суд за диверсии на объектах энергетики

Супруги из Ивановской области пошли под суд по обвинению в покушении на диверсию на нескольких объектах электроэнергетики, заявила пресс-служба судов общей юрисдикции региона на платформе МАКС. Там отметили, что рассмотрение уголовного дела уже началось.

По версии следствия, 25-летний мужчина при помощи специального устройства повредил объекты электроэнергетики в Ивановском районе, а затем пытался повредить аналогичные объекты в Ивановском и Тейковском районах. 23-летняя женщина в свою очередь передавала ему по телефону указания неизвестных лиц.

В зависимости от роли и степени участия фигурантам были выдвинуты обвинения по статье о диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба, а также по статье о покушении на диверсию. Постановлением суда уголовные дела были соединены в одно производство.

Ранее девушку-подростка задержали после поджога автозаправочной станции в Ленинградской области. Ночью 15-летняя школьница, находясь на АЗС на улице Приютинской во Всеволожске, выплеснула горючую жидкость на колонку и подожгла ее.