Песков рассказал, что обсудили Путин и Пашинян по телефону

Песков: Путин и Пашинян обсудили заявление лидеров ЕАЭС

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном включал в себя все аспекты ситуации с членством республики в Евразийском экономическом союзе, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, беседа касалась в том числе заявлений лидеров организации.

Состоялось обсуждение в продолжение той повестки, которая была на Высшей [Евразийской экономической] комиссии, которая имела место в Астане, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что Пашинян и Путин договорились продолжить диалог при встрече. В прошлый раз стороны проводили переговоры 1 апреля в Москве. Премьер-министр поблагодарил президента РФ за сбалансированную позицию по некоторым вопросам, вызывающим разногласия, а также за дружелюбный тон и поддержку.

До этого Пашинян заявил, что республика останется в ЕАЭС до того момента, когда придется делать окончательный выбор между этим союзом и Евросоюзом. Этот вопрос вынесут на общий референдум, подчеркнул он. В то же время политик подчеркнул, что Ереван развивает и придает важность отношениям с Москвой.