Манулы Шу и Пепе из Ленинградского зоопарка стали родителями У манулов Шу и Пепе в Ленинградском зоопарке родились четверо котят

У манулов Шу и Пепе из Санкт-Петербурга родились четверо котят, информация появилась в официальном Telegram-канале Ленинградского зоопарка. Пол детенышей пока неизвестен. Это первые котята у пятилетней самки Пепе.

Малыши родились 8 мая. Сейчас они находятся в логове, питаются материнским молоком и только начинают открывать глаза. Сотрудники зоопарка стараются лишний раз не тревожить семейство.

Как отмечают сотрудники зоопарка, котята чувствуют себя хорошо. Мама ведет себя спокойно, кормит и вылизывает малышей. Специалисты проводят ежедневный визуальный контроль без прямого контакта.

В Барнауле, откуда родом Пепе, самка жила вместе со своим братом Чипом. Близкородственное скрещивание для этого краснокнижного вида недопустимо, так как оно ведет к ослаблению иммунитета и мутациям у котят. Решение о переезде в Петербург приняли координаторы программ ЕАРАЗА и СОЗАР после тщательного анализа родословных животных во всех российских зоопарках.

Рождение потомства стало итогом почти трехлетней работы сотрудников зоосада и участия в федеральной программе по восстановлению популяции редкого дикого кота.