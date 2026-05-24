Сотрудница супермаркета свернула шеи бездомным котятам

В городе Светлограде Ставропольского края разразился скандал после того, как сотрудница одного из сетевых супермаркетов свернула шеи бездомным котятам. Видео инцидента набирает обороты в социальных сетях, а полиция уже проводит проверку, передает «Блокнот Ставрополь».

По словам местных жителей, неизвестные выбросили коробку с котятами неподалеку от магазина. Узнав об этом, волонтеры отправились на поиски, чтобы забрать животных домой. Однако им сообщили, что одна из сотрудниц убила котят, свернув им шеи.

Зоозащитники пришли в магазин для разговора с женщиной. Та заявила, что всего лишь избавила животных от мук, посчитав, что они все равно не выживут, и просила оставить все как есть. Активисты требуют привлечь женщину к ответственности и настаивают на ее увольнении.

Ранее в Дагестане туристка залезла на беременную ослицу и стала бить ее ногами в живот. Издевательства продолжались под поощрительные выкрики других отдыхающих. Гиды не стали останавливать женщину, лишь попросив ее воздержаться от сильных ударов. Местные обвинили туристку в жестоком обращении с животными и призвали МВД провести проверку.