ВСУ за сутки 55 раз атаковали российский регион

ВСУ за прошедшие сутки 55 раз атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале. По его данным, удары пришлись по Белгороду и ряду округов области, включая Алексеевский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский и другие.

Получили ранения четыре человека, включая ребенка. В тяжелом состоянии мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. В случае необходимости будем решать вопрос о его переводе на лечение в федеральное медучреждение. Держу ход лечения всех пострадавших на личном контроле, — сказал губернатор.

Так же удары были по Белгородскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому округам. Шуваев отметил, что также зафиксированы восемь обстрелов с применением артиллерии и РСЗО и три сброса взрывных устройств с БПЛА. Над регионом были перехвачены и подавлены 138 беспилотников.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на поселок Красная Яруга. В частности, сотрудник МЧС получил осколочные ранения лица и глаз, его доставили в Краснояружскую ЦРБ.