Российские вооруженные силы нанесли удары по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, задействованной ВСУ, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. По данным ведомства, в ходе операции были поражены места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Всего удары были нанесены по 150 районам. Для выполнения задач привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил России.

Ранее Министерство обороны России проинформировало, что ВС РФ военные вышли на северо-западные окраины Красного Лимана. В Заводском районе и на территории садоводческого товарищества продолжаются активные наступательные действия. В уже освобожденных кварталах идет зачистка — поиск и уничтожение разрозненных групп украинских военных.

До этого экипаж танка Т-80БВМ из группировки войск «Север» уничтожил 10 солдат ВСУ в лесополосе под Харьковом. Украинские военные планировали провести ротацию своего подразделения. Скопление личного состава противника было выявлено с помощью разведывательного беспилотника. Для уничтожения цели потребовалось пять осколочно-фугасных снарядов.