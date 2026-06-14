В лесопарке Екатеринбурга обнаружили труп неизвестного мужчины

В лесопарковой зоне вблизи многоквартирного дома Екатеринбурга прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины, сообщает E1.RU. Свидетели инцидента сразу же уведомили об этом оперативные службы.

В настоящее время устанавливаются возраст и личность мужчины. В региональном управлении СК РФ по Свердловской области воздержались от комментариев по этому происшествию.

Известно, что это не первый похожий случай обнаружения тел в городе. В конце мая в Екатеринбурге возле парка выгуливавшие собаку прохожие нашли повешенного мужчину. Покойным оказался 36-летний послушник Среднеуральского женского монастыря. Издание E1.RU сообщало, что незадолго до смерти у него возник конфликт с коллегой по работе.

Ранее пожилые супруги из Новосибирска задушили своего 45-летнего сына из-за его затяжного «аморального поведения». Перед этим между родственниками вспыхнул конфликт, вызванный острой личной неприязнью со стороны родителей.

Также жители Салавата обнаружили у реки заколоченный морозильник с трупом мужчины. Отмечалось, что в деле об убийстве фигурирует 35-летний житель Салавата.