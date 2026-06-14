На Западе не увидели реакции ЕС на биолаборатории на Украине

На Западе не увидели реакции ЕС на биолаборатории на Украине Политик Мема: ЕС никак не отреагировал на украинские биолаборатории

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X заявил, что не наблюдает никакой реакции от европейских лидеров на обнародованную США информацию о биолабораториях на Украине. Он заявил, что Европа идет опасным путем, игнорируя нормы международного права.

Я не вижу никакой реакции от европейских лидеров по поводу раскрытия США секретных биолабораторий на Украине. <...> Я много раз это говорил, мы идем по опасному для Европы пути, допускающему полнейшее игнорирование международного права со стороны Украины, — написал политик.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что исследования с использованием опасных патогенов в финансируемых США зарубежных биолабораториях могут представлять угрозу глобального масштаба. По ее словам, американские политики скрывали информацию об исследованиях и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военно-биологическая деятельность США на Украине носила неконтролируемый характер. По ее словам, рассекреченные материалы Нацразведки США свидетельствуют о работе финансируемых Вашингтоном биолабораторий с опасными и высокозаразными патогенами.