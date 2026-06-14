Обстановка в Крыму 14 июня: что с поездами, пересадка на автобус в Керчи

Обстановка в Крыму 14 июня: что с поездами, пересадка на автобус в Керчи

В Крыму действует новая схема движения железнодорожного транспорта. Какова обстановка на полуострове сегодня, 14 июня 2026 года, что с поездами, как доехать?

Что с поездами в Крыму 14 июня, какие идут только до Керчи

Схема движения поездов в Крыму изменена с 10 июня 2026 года по решению оперативного штаба республики. В связи с этим скорректировано расписание большинства поездов «Таврия».

Часть поездов продолжает курсировать по полному маршруту с изменением времени отправления и прибытия. Некоторые поезда временно следуют только до станции Керчь-Южная, откуда до станций назначения пассажиров доставляют автобусами.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее уточнил, что въезд в республику железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время суток, с 05:00 до 23:00.

Согласно актуальному расписанию на сайте Минтранса республики, заканчивают маршрут в Керчи поезда № 7 (конечный пункт — Севастополь), 67 (Симферополь), 75/141 (Симферополь), 183/193 (Севастополь), 77 (Симферополь), 483 (Симферополь), 97 (Симферополь), 173 (Евпатория), 179 (Евпатория).

Поезда, которые едут по новой схеме, начиная маршрут из Керчи, — № 8 (отправление автобуса из Севастополя), 68 (Симферополь), 76/142 (Симферополь), 184/194 (Севастополь), 78 (Симферополь), 484 (Симферополь), 98 (Симферополь), 174 (Евпатория), 180 (Евпатория).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как добираться из Керчи до пункта назначения

По прибытии пассажиры должны подойти к автобусу со своим конкретным направлением, будь то, например, Керчь — Джанкой, Керчь — Владиславовка или Керчь — Симферополь, сесть на свой автобус и доехать до пункта назначения, объяснил Сергей Аксенов.

«Автобусы используются для доставки пассажиров, которые прибывают в Керчь поездами с укороченным маршрутом. После прибытия в Керчь пассажиры могут пересесть на автобус и продолжить поездку до конечной станции, указанной в билете. Среди направлений — Семь Колодезей, Владиславовка, Симферополь, Севастополь, Евпатория и другие», — сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Посадка в автобусы организуется на привокзальной площади либо возле железнодорожной станции. Каждый автобус рассчитан на 50 посадочных мест, посадка осуществляется строго по количеству пассажиров конкретного поезда, поэтому места предусмотрены для всех без исключения, говорится в сообщении.

«На станциях Керчь-Южная и Симферополь на постоянной основе дежурят сотрудники перевозчика „Гранд Сервис Экспресс“. Их можно узнать по ярким оранжевым жилетам — они помогают пассажирам с пересадкой, подсказывают маршруты движения и координируют посадку в автобусы и поезда», — добавили в компании.

Если не устраивает измененный маршрут или время, билет можно сдать и оформить новый на другой поезд при наличии мест, в том числе на рейсы поездов, которые не были сокращены до Керчи, подчеркнул перевозчик.

Какие поезда отменили

Отменен поезд № 483/484 сообщением Таганрог — Керчь, заявили в «Гранд Сервис Экспресс». Возврат билетов осуществляется без удержания сборов.

«Поезд больше не будет курсировать начиная с 17 июня из Керчи и начиная с 18 июня из Таганрога. Приносим извинения за доставленные неудобства», — пояснили в компании.

Чтобы доехать до Таганрога, пассажиры могут купить билеты на поезда, проходящие через Ростов-на-Дону, добавил перевозчик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Можно ли доехать до Крыма на машине

Доехать до Крыма на машине можно через Крымский мост. Досмотру подлежат все легковые автомобили, люди и вещи, следующие по переправе.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водители такого транспорта могут воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область. В регионах также есть контрольные пункты досмотра автомобилей.

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