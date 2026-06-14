Почему не работает Telegram сегодня, 14 июня: замедление, когда заблокируют

Почему не работает Telegram сегодня, 14 июня: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 14 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 14 июня

Россияне регулярно публикуют десятки и сотни жалоб на Telegram на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Из обращений следует, что мессенджер не отправляет и не получает текстовые и голосовые сообщения, кружки, не загружает медиа (фото и видео), не показывает список чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки фиксируются на любых устройствах.

На момент публикации насчитывается более трех десятков жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 108. Сообщения поступают из Москвы — 40%, Краснодарского края — 12%, Санкт-Петербурга — 9%, Красноярского края, Московской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Томской областей и Татарстана — по 5%, Калужской, Свердловской и Челябинской областей — по 2%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не работает Telegram сегодня, 14 июня, замедление

С начала февраля Роскомнадзор принимает меры в отношении Telegram из-за нарушений российских законов.

«Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сказали в ведомстве.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее пояснил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

По словам главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, Telegram намеренно не следует букве закона. Сервис годами игнорирует запросы об удалении запрещенной информации и локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Избежать полной блокировки Telegram в России возможно, если сервис будет в «гибком контакте» с властью и найдет решение существующих проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Беспрепятственная работа Telegram в России возможна в случае переноса серверов в страну, считает лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме депутат Алексей Нечаев. В противном случае доступ к мессенджеру будет окончательно закрыт, предположил парламентарий.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в России. Предположительно, доступ к мессенджеру может быть ограничен «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму, отметил он.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ранее эксперт Владислав Войтенко заявил, что Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов. О работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть», добавил он.

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. <…> Вероятно, дело идет к полной блокировке», — подытожил Войтенко.

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