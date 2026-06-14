Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 июня: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 июня: где сбои в России

Сегодня, 14 июня, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 14 июня

Новые жалобы о сбоях мобильного интернета в российских регионах регулярно публикуются на мониторинговом сайте «Сбой.рф». По словам пользователей, не работают онлайн-сервисы, мессенджеры, не прогружаются сайты.

Мобильный интернет не работает сегодня, 14 июня, в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет около полутора сотен на момент публикации.

Сформировалась следующая статистика по регионам: Москва, Московская, Тульская, Ярославская, Челябинская, Новосибирская, Вологодская, Томская области, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Нижегородская, Ростовская, Волгоградская, Самарская, Свердловская, Тверская, Оренбургская, Брянская, Калужская, Пензенская, Амурская, Калининградская, Саратовская области, Хабаровский, Пермский, Ставропольский, Краснодарский края, Ямало-Ненецкий АО, Удмуртия, Бурятия, Хакасия, Якутия, Алтай, Карачаево-Черкессия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Кировская область. Регионы располагаются приблизительно в порядке убывания.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не работает мобильный интернет 14 июня

Мобильный интернет отключают по необходимости для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам президента России Владимира Путина, проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз. Российский лидер добавил: «Нечасто, но, к сожалению, такое происходит».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что ограничения могут применяться не только в связи с атакой беспилотников, но и с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — заявили в оперштабе Краснодарского края.

Что делать при отключении мобильного интернета

Во время ограничений мобильного интернета оставаться на связи можно посредством голосовых вызовов (звонков), СМС-сообщений или воспользовавшись общедоступными точками Wi-Fi. Кроме того, сайты и приложения из белого списка работают без ограничений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В перечень включены соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

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