Политолог назвал вероятную цель Зеленского на ближайшее будущее

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы США приняли позицию «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) для попыток давления на Россию, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Однако он усомнился, что подобная тактика стран Запада закончится успехом.

Я думаю, что в самой ближайшей перспективе Зеленский надеется подключить американцев к «евротройке», чтобы единым западным фронтом начать оказывать давление на Россию. Он уже постарался убедить «евротройку» в необходимости начать переговоры с Россией, но, как они полагают, с позиции силы и на неприемлемых для нас условиях. Но у них и раньше ничего не получалось. Я сильно сомневаюсь, что получится сейчас. Но примерно такой нарратив, я думаю, будет со стороны Зеленского, ― сказал Дудаков.

Украинские политики уверены, что сейчас положение ВСУ на фронте улучшилось, и считают, что могут диктовать условия РФ, добавил собеседник. Но он подчеркнул, что на самом деле это иллюзия, которую Киев пытается создать для западных союзников.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что лидеры «евротройки» в своем заявлении по мирному урегулированию конфликта на Украине выдвигают заведомо неприемлемые для России условия. По ее словам, ничего нового в этом документе нет.