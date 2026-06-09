Пожилые родители убили собственного сына из-за аморального поведения

Пожилые супруги из Новосибирска задушили своего 45-летнего сына из-за его затяжного «аморального поведения», сообщает Telegram-канал «112». Преступление произошло 7 июня в частном доме, расположенном в Дзержинском районе города. Между родственниками вспыхнул очередной конфликт, вызванный острой личной неприязнью со стороны родителей.

В ходе ссоры 79-летний мужчина и его 69-летняя жена жестоко расправились со своим взрослым сыном. Спустя короткое время после случившегося сотрудники правоохранительных органов задержали пожилую пару. Следственный комитет сразу возбудил уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц. К настоящему моменту обоим фигурантам уже официально предъявили обвинение. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия и изберет для горе-родителей меру пресечения.

Ранее жители Салавата обнаружили у реки заколоченный морозильник с трупом мужчины. Обвиняемого в убийстве арестовали. По информации правоохранителей, в деле фигурирует 35-летний житель Салавата. По версии следствия, инцидент произошел в декабре 2025 года, когда в ходе бытового конфликта во время застолья мужчина убил своего 67-летнего знакомого.