Пробка на заправке в Новосибирске превратилась в балетный театр Балерина Забровская станцевала в пробке на подступах к АЗС в Новосибирске

В Новосибирске очевидцы засняли балерину, которая начала танцевать в очереди на автозаправочную станцию. Видео опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black». Судя по подписи, танцовщицей оказалась солистка Новосибирского академического театра оперы и балета Екатерина Забровская.

На кадрах видно, как женщина танцует на обочине, держась за открытую дверь автомобиля. Проезжавшие мимо водители, говорится в публикации, останавливались и выходили из машин, чтобы посмотреть на представление.

Ранее стало известно, что конфликт на АЗС в Челябинске закончился стрельбой. По словам очевидца, один из водителей попытался заправить свою машину в обход общей очереди. Другие автовладельцы сделали замечание, однако в ответ на это мужчина достал травмат и открыл огонь.

До этого мужчина набросился на женщину-водителя на одной из заправок в Новосибирской области. Дочь пострадавшей рассказала, что они с матерью отстояли очередь и переехали на другую колонку по просьбе заправщика.