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05 августа 2026 в 15:30

Вкуснее аджики и любого соуса! Заготовка хрена на зиму — ядреная, ароматная, и к мясу, и к пельменям, пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
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Беру хрен, свеклу и чеснок — и за 15 минут готовлю ядреную закуску без варки, которая по вкусу обгоняет магазинную хреновину и стоит до весны. Получается бодрящая, жгучая, ароматная заправка к холодцу, мясу и пельменям. Хрен сохраняет всю свою природную «ядреность», свекла придает красивый бордовый цвет и легкую сладость, а чеснок добавляет пикантность. Без термической обработки витамины остаются нетронутыми, а острота не уходит, как при варке. Эта заготовка — настоящий хит для любителей острого, она мгновенно поднимает настроение и аппетит. Готовится проще простого, а хранится в холодильнике всю зиму, оставаясь свежей и бодрящей.

Для приготовления вам понадобится: 300 г корня хрена, 1 крупная свекла (вареная или сырая), 2 зубчика чеснока, 1 ч. ложка соли, 1 ст. ложка сахара, 2 ст. ложки 9% уксуса. Хрен очистите и натрите на мелкой терке (лучше в перчатках и с открытым окном). Свеклу и чеснок пропустите через мясорубку или натрите. Смешайте все компоненты, добавьте соль, сахар, уксус, хорошо перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и уберите в холодильник. Хранится до весны, со временем становится только ароматнее.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту закуску к холодцу. Даже те, кто не любит острое, оценили ее пикантность и свежесть. Кстати, вместо свеклы можно добавить томат или клюкву — получится новый оттенок. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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