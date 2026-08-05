Вместо покупной икры — баклажанная икра с грибами на зиму: и на бутерброды, и к картошке, и просто так, пальчики оближешь

Вместо покупной икры — баклажанная икра с грибами на зиму: и на бутерброды, и к картошке, и просто так, пальчики оближешь

Это не просто заготовка, а настоящий деликатес, который превращает обычный ужин в праздник. Баклажаны в сочетании с грибами дают невероятную текстуру: нежную, маслянистую, с лёгкой дымкой жареных овощей. Томатная паста и специи добавляют глубину, а чеснок — пикантность. Икра получается густой, ароматной, её можно намазывать на хлеб, подавать к картофелю, мясу или просто есть ложкой. Готовится без стерилизации, из доступных продуктов, а зимой выручает, когда хочется чего-то яркого и сытного.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг баклажанов, 500 г шампиньонов, 2 луковицы, 2 моркови, 2 ст. ложки томатной пасты, 5 зубчиков чеснока, 100 мл растительного масла, соль, перец, 1 ст. ложка сахара, 2 ст. ложки 9% уксуса. Баклажаны и грибы нарежьте кубиками, лук и морковь мелко порубите. Обжарьте лук с морковью до мягкости, добавьте грибы, жарьте до испарения жидкости. Отдельно обжарьте баклажаны до золотистости. Смешайте все овощи, добавьте томатную пасту, масло, соль, сахар и перец. Тушите на медленном огне 30 минут, помешивая. В конце добавьте измельчённый чеснок и уксус, проварите 5 минут. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту икру для своих гостей. Даже те, кто не любит баклажаны, уплетали её с хлебом. Кстати, вместо шампиньонов можно взять вешенки или лесные грибы — вкус станет богаче. Находка, а не рецепт!