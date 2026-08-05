Перестала покупать джемы — делаю абрикосовое масло: нежнее крема, и на тосты, и в пироги, и просто есть ложкой

Перестала покупать джемы — делаю абрикосовое масло: нежнее крема, и на тосты, и в пироги, и просто есть ложкой

Беру абрикосы, яйца и сливочное масло — и за 20 минут варю нежное, бархатистое масло, которое заменяет варенье, джемы и даже кремы. Это не просто намазка, а настоящий кулинарный трансформер: густое, шелковистое, с ярким фруктовым вкусом и лёгкой кислинкой. Оно идеально к тостам, блинам, сырникам и как прослойка для тортов. Готовится без консервантов, из простых продуктов, а по текстуре напоминает нечто среднее между джемом и масляным кремом. Остывая, становится ещё гуще — идеальная намазка на каждый день.

Для приготовления вам понадобится: 500 г абрикосов (без косточек), 100 г сливочного масла, 100–150 г сахара, 2 яйца, 1 ст. ложка лимонного сока. Абрикосы проварите 5–7 минут с водой, пробейте блендером в пюре. В отдельной миске слегка взбейте яйца с сахаром, добавьте пюре и лимонный сок. Перелейте в сотейник, варите на малом огне 10–15 минут до загустения, постоянно помешивая. Снимите с огня, остудите 5 минут, добавьте нарезанное кубиками холодное масло, перемешайте до однородности. Разлейте по баночкам, храните в холодильнике.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это масло для своих блинов. Даже те, кто не любит абрикосы, уплетали его с тостами. Кстати, вместо сахара можно взять мёд — вкус станет более терпким. Находка, а не рецепт!