Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 12:30

Перестала покупать джемы — делаю абрикосовое масло: нежнее крема, и на тосты, и в пироги, и просто есть ложкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру абрикосы, яйца и сливочное масло — и за 20 минут варю нежное, бархатистое масло, которое заменяет варенье, джемы и даже кремы. Это не просто намазка, а настоящий кулинарный трансформер: густое, шелковистое, с ярким фруктовым вкусом и лёгкой кислинкой. Оно идеально к тостам, блинам, сырникам и как прослойка для тортов. Готовится без консервантов, из простых продуктов, а по текстуре напоминает нечто среднее между джемом и масляным кремом. Остывая, становится ещё гуще — идеальная намазка на каждый день.

Для приготовления вам понадобится: 500 г абрикосов (без косточек), 100 г сливочного масла, 100–150 г сахара, 2 яйца, 1 ст. ложка лимонного сока. Абрикосы проварите 5–7 минут с водой, пробейте блендером в пюре. В отдельной миске слегка взбейте яйца с сахаром, добавьте пюре и лимонный сок. Перелейте в сотейник, варите на малом огне 10–15 минут до загустения, постоянно помешивая. Снимите с огня, остудите 5 минут, добавьте нарезанное кубиками холодное масло, перемешайте до однородности. Разлейте по баночкам, храните в холодильнике.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это масло для своих блинов. Даже те, кто не любит абрикосы, уплетали его с тостами. Кстати, вместо сахара можно взять мёд — вкус станет более терпким. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Кидаю абрикосы в сметану — к чаю подаю суфле «Солнышко»: сочнее шарлотки и без грамма муки
Общество
Кидаю абрикосы в сметану — к чаю подаю суфле «Солнышко»: сочнее шарлотки и без грамма муки
Заливаю абрикосы сметанно-яичной смесью — пеку «Медовый пирог» за 30 минут: сочнее шарлотки и ароматнее бисквита
Общество
Заливаю абрикосы сметанно-яичной смесью — пеку «Медовый пирог» за 30 минут: сочнее шарлотки и ароматнее бисквита
Август для автомобиля: почему сейчас нужно проверить масло и антифриз
Семья и жизнь
Август для автомобиля: почему сейчас нужно проверить масло и антифриз
Секрет автомехаников: меняем масло в двигателе своими руками за полчаса
Семья и жизнь
Секрет автомехаников: меняем масло в двигателе своими руками за полчаса
Сырники надоели — смешиваю творог, яйца, сыр и кладу в сковородку: через 15 минут достаю хачапури
Общество
Сырники надоели — смешиваю творог, яйца, сыр и кладу в сковородку: через 15 минут достаю хачапури
абрикосы
масло
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто значения освобождения Рыжевки
Раскрыты подробности дела о сим-боксах в Москве и Красногорске
Пермские силовики задержали фотографа объектов НПЗ
Энергетик объяснил, сможет ли Украина защитить всю страну от энергокризиса
Пожар вместо ключей: обманутая мошенниками пенсионерка впала в кому
ФБР раскрыло детали сотрудничества США с Москвой и Пекином
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Олимпийская чемпионка оценила победу россиян в состязании по прыжкам в воду
Астроном заявил, что в августе можно рассмотреть крупную галактику
Раскрыт небывалый масштаб заражения циклоспорозом в США
Военный эксперт оценил запасы оружия ВСУ
«Рост ненависти»: Мирошник назвал Украину государством-террористом
ВС РФ нанесли удары возмездия по Украине: склад БПЛА и 3 сухогруза в труху
Экономист ответил, как изменились условия по вкладам
Раскрыта тактика премьера Венгрии по блокировке Украины в ЕС
Гидросамолету с пассажирами пришлось экстренно сесть
Политолог объяснил подоплеку дела НАБУ против Арахамии
Зеленский пожаловался на Запад
Психосоматолог ответила, можно ли быть постоянно счастливым
Молния во время футбольного матча привела к трагедии
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.