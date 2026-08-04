Кидаю абрикосы в сметану — к чаю подаю суфле «Солнышко»: сочнее шарлотки и без грамма муки

Кидаю абрикосы в сметану — к чаю подаю суфле «Солнышко»: сочнее шарлотки и без грамма муки

Кидаю абрикосы в сметану — к чаю подаю суфле «Солнышко»: сочнее шарлотки и без грамма муки. Получается обалденная вкуснятина: нежное, воздушное суфле с яркими кусочками абрикосов, которые карамелизируются и дают сочность, а сметанная основа делает его лёгким и тающим во рту.

Никакой возни с тестом, никакой муки — просто смешиваю, заливаю и запекаю. Блюдо поднимается золотистой шапкой, внутри — пористое, влажное, с фруктовой кислинкой, которая идеально балансирует сладость. Это идеальный десерт к чаю, который съедается мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 500 г абрикосов (свежих), 200 г сметаны (20%), 3 яйца, 0,5 стакана сахара, 1 ч. ложка ванильного сахара, щепотка соли. Абрикосы вымойте, удалите косточки, нарежьте дольками. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром и ванилью, добавьте сметану, перемешайте. Белки взбейте с солью в крепкую пену, аккуратно вмешайте в желтковую массу. Форму для запекания смажьте маслом, выложите абрикосы, залейте суфлейной массой. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяности. Подавайте тёплым.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это суфле для своей семьи. Даже те, кто не любит абрикосы, уплетали его с удовольствием. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки — получится ещё нежнее. Находка, а не рецепт!