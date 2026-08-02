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02 августа 2026 в 11:35

Никакой возни с тонким тестом — выливаю на противень и запекаю с абрикосами: вкуснее, чем в ресторане

Фото: D-NEWS.ru
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Беру яйца, молоко и муку — выливаю жидкое тесто на противень, выкладываю половинки абрикосов и запекаю пирог, который по вкусу обгоняет ресторанный. Никакой возни с тонким тестом, раскаткой и масляными брызгами — просто смешиваю всё в миске, заливаю на пергамент и отправляю в духовку. Пирог поднимается золотистой шапкой, с хрустящими карамельными краями, а абрикосы дают сочную кисло-сладкую прослойку, пропитывая тесто фруктовым соком. Внутри — нежный, пористый, как бисквит, но гораздо влажнее и ароматнее. Подаю тёплым со сметаной или шариком мороженого.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 100 г сахара, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 300 г абрикосов (без косточек, нарезанных половинками). В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, масло, затем муку с разрыхлителем и соль — замесите жидкое тесто, как на оладьи. Противень застелите пергаментом, вылейте тесто, разровняйте. Сверху вдавите абрикосы. Поставьте в разогретую до 200°C духовку на 25–30 минут до румяной корочки. Дайте остыть 10 минут, нарежьте порциями и подавайте. Готовится без хлопот, а результат — как из лучшей кондитерской.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог для своих друзей. Даже те, кто предпочитает шоколадные десерты, просили добавки. Кстати, вместо абрикосов можно взять сливы или персики — получится новый вкус. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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абрикосы
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
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