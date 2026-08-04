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04 августа 2026 в 11:10

В Европе раскрыли страшные последствия обмеления Дуная и Рейна

Euractiv: обмеление Дуная и Рейна угрожает экономике и энергетике Европы

Река Рейн Река Рейн Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
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Обмеление рек Дунай и Рейн грозит страшными последствиями для экономики и энергетики Европы, пишет Euractiv со ссылкой на экспертов. По их сведениям, понижение уровня воды парализует работу атомных и гидроэлектростанций и может нанести вред парку угольных электростанций.

Старый Свет испещрен водоканалами. Так, по Рейну завозят сырье и вывозят баржами готовую продукцию. Недавнее обмеление рек понижает грузоподъемность европейских судов. По подсчетам специалистов, стоимость перевозок возросла в три раза. Это поставило под угрозу химическую промышленность и многие электростанции Европы.

В то же время Дунай традиционно питал энергией электростанции Австрии, Румынии, Венгрии и других стран. Понижение уровня воды в реке привело к понижению количества вырабатываемого электричества в регионе.

Ранее румынские военные подорвали подводную скалу в Дунае. Исполняющего обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ отметил, что власти хотят перенаправить поток воды в основной канал. Так, АЭС в Чернаводэ продолжит работу.

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