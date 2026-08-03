Заливаю абрикосы сметанно-яичной смесью — пеку «Медовый пирог» за 30 минут: сочнее шарлотки и ароматнее бисквита

Беру абрикосы, сметану и яйца — заливаю фрукты сметанно-яичной смесью и за 30 минут пеку «Медовый пирог», который получается сочнее шарлотки и ароматнее бисквита. Это не просто десерт, а настоящий праздник вкуса: кисло-сладкие абрикосы, залитые нежной заливкой, превращаются в карамелизированные кусочки в окружении бархатного, влажного теста. Никаких дрожжей, никакой сложной техники — просто смешал, залил, запёк. Пирог поднимается румяной шапкой, с янтарной корочкой и мягкой, пористой серединкой, которая тает во рту. Идеально к чаю, кофе или как самостоятельный десерт — съедается мгновенно, оставляя лёгкое медовое послевкусие.

Для приготовления вам понадобится: 500 г абрикосов (свежих или консервированных), 200 г сметаны (20%), 3 яйца, 1 стакан муки, 0,5 стакана сахара, 1 ст. ложка мёда, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, масло для смазывания формы. Абрикосы вымойте, удалите косточки и нарежьте половинками. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану и мёд, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и солью, замесите жидкое тесто. Форму смажьте маслом, выложите абрикосы, залейте тестом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до румяности. Дайте постоять 10 минут и подавайте тёплым.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог для своих гостей. Даже те, кто не любит абрикосы, уплетали его с чаем. Кстати, вместо мёда можно взять кленовый сироп — вкус станет более терпким. Находка, а не рецепт!