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02 августа 2026 в 15:46

Семейное чаепитие без хлопот: замешиваю тесто за 10 минут, а начинка уже готова — этот пирог из детства улетает на ура

Фото: D-NEWS.ru
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Достаю из духовки противень, и по кухне плывет сливочный аромат. Этот пирог — настоящее спасение, когда гости уже на подходе. Минимум усилий, а выглядит так, будто колдовали полдня: золотистая посыпка, ровные бортики и тот самый вкус, знакомый с детства.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 300 г, повидло яблочное — 200 г, масло сливочное — 170 г, яйцо куриное — 1 шт., сахар-песок — 60 г, разрыхлитель теста — 1 ч. л., соль — 0,3 ч. л., сахарная пудра — по вкусу.

Как готовлю

Сначала смешиваю муку с солью и разрыхлителем, добавляю наструганное очень холодное масло и сахар, быстро перетираю пальцами в крошку. Вбиваю яйцо, замешиваю плотное тесто, при необходимости добавляю чуть ледяной воды, затем убираю в холодильник на 30 минут.

Духовку разогреваю до 180 градусов, тесто делю на две неравные части, большую раскатываю в тонкую лепешку с бортиками и выкладываю в форму.

Равномерно распределяю густое повидло, а меньшую часть теста достаю из морозилки и натираю прямо поверх начинки на крупной терке. Выпекаю 25–30 минут до золотистой корочки, затем даю полностью остыть в форме и щедро посыпаю сахарной пудрой через ситечко.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Получился пирог с идеальным балансом: песочная основа не крошится в руках, но тает во рту, а кислинка яблочного повидла здорово оттеняет сладость посыпки. Удивило, что на второй день он стал еще вкуснее — тесто пропиталось, но не размокло. Храню под полотенцем прямо на доске, и к утреннему кофе это просто находка.

Проверено редакцией
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