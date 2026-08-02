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02 августа 2026 в 15:10

Гуляш из свиной шейки получается бархатистый: мясо расходится на волокна и тает во рту — подлива идеальна к любому гарниру

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется приготовить по-настоящему домашний гуляш, всегда выбираю свиную шейку. Благодаря небольшим жировым прослойкам мясо во время тушения становится невероятно мягким, буквально распадается на волокна, а подлива получается густой, насыщенной и бархатистой.

Главное — не торопиться: хорошая обжарка и медленное тушение делают свое дело.

Для приготовления понадобится: свиная шейка — 1 кг, репчатый лук — 2 шт., морковь — 1 шт., томатная паста — 2 ст. л., пшеничная мука — 2 ст. л., горячий мясной бульон или вода — 700 мл, сладкая паприка — 1 ч. л., сметана — 2–3 ст. л. (по желанию), лавровый лист — 2 шт., соль и черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Свиную шейку обсушите бумажными полотенцами и нарежьте кубиками размером около 2–3 см. На хорошо разогретой сковороде или в казане обжарьте мясо небольшими порциями до румяной корочки, затем переложите на тарелку. В той же посуде обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь до мягкости.

Добавьте томатную пасту и прогрейте ее 2–3 минуты, затем всыпьте муку и, постоянно помешивая, обжаривайте еще около минуты. Верните мясо, добавьте паприку, соль, перец и влейте горячий бульон или воду.

После закипания уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 50–70 минут, пока свинина не станет очень мягкой. За 10 минут до готовности положите лавровый лист, а при желании добавьте сметану и хорошо перемешайте. Подавайте гуляш с картофельным пюре, гречкой, рисом, макаронами или свежим хлебом.

Проверено редакцией
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томатная паста
картофель
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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