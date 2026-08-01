Один кусок мяса и три зубчика чеснока: рецепт буженины, которая затмит любой магазинный сервелат

Один кусок мяса и три зубчика чеснока: рецепт буженины, которая затмит любой магазинный сервелат

Беру свинину, чеснок, соль и перец — и готовлю домашнюю буженину, которая получается упругой, сочной, с ярким чесночным ароматом и тонкой корочкой. Мясо томится в духовке несколько часов, а потом еще и остывает прямо в выключенной печи — так оно доходит до идеальной текстуры, режется тончайшими ломтиками и отлично держит форму.

Ингредиенты

Свинина (мякоть) — 800 г, чеснок (крупный) — 3 зубчика, соль — 5 ч. л., перец черный (молотый) — 1 ст. л., соль нитритная — по желанию, приправа для мяса — 1 ст. л., паприка — по желанию.

Как готовлю

Сначала мясо мою, обсушиваю бумажным полотенцем. Натираю солью, перцем, приправой и паприкой со всех сторон, затем шпигую чесноком — делаю небольшие надрезы ножом и закладываю туда зубчики. Убираю в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь — пусть хорошенько пропитается ароматами. Тем временем разогреваю духовку до 160 градусов, перекладываю мясо в форму, затягиваю фольгой и запекаю 1,5 часа. Потом выключаю нагрев и оставляю буженину прямо в духовке еще на 10–12 часов — она доходит до нужной кондиции, становится упругой и сочной. Перед подачей нарезаю тонкими ломтиками и удивляю домашних.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Обычный кусок свинины за ночь превращается в благородное мясо с плотной, но нежной текстурой. Нарезал слайсами — ни один магазинный деликатес рядом не стоял.

Совет: дайте буженине полностью остыть в духовке, не вынимайте раньше времени — именно в этом секрет той самой упругой консистенции.