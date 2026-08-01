Урожай капусты не пропадет. Капустные лепёшки на скорую руку — с пылу с жару, сметанкой и зеленью — пальчики оближешь

Беру капусту, яйца и немного муки — и за 10 минут жарю хрустящие лепёшки на сковороде, которые становятся палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро накормить семью. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, слегка карамелизованная по краям капуста и нежная, яичная основа, которая скрепляет всё воедино. Эти лепёшки ароматнее, чем обычная тушёная капуста, и сытнее, чем оладьи — идеально как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу. Даже те, кто не любит капусту, уплетают их с удовольствием.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 2 яйца, 3 ст. ложки муки, соль и чёрный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и хорошо помните руками, чтобы она стала мягче и дала сок. Добавьте яйца, муку, перец и специи — тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте капустную массу столовой ложкой, формируя небольшие лепёшки толщиной около 1 см. Жарьте с каждой стороны по 3–4 минуты до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной, чесночным соусом или просто так. Готовятся они моментально, а продукты найдутся в любом холодильнике — отличный экспресс-ужин для занятых дней.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти лепёшки для своих домочадцев. Даже те, кто капусту не жалует, съедали по три штуки и просили рецепт. Кстати, вместо муки можно добавить манку — структура станет более нежной. Находка, а не рецепт!