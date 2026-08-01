Добавляю сыр и укроп в тесто на простокваше — жарю лепёшки-нежнульки за 10 минут: тягучие, вкусные и ни грамма дрожжей

Беру простоквашу, сыр и свежий укроп — и за 10 минут жарю лепёшки-нежнульки, которые получаются нежными, тягучими и невероятно ароматными. Никаких дрожжей, долгого ожидания и сложных замесов — просто смешиваю всё в одной миске и обжариваю на сковороде. Лепёшки поднимаются, становятся пышными, с аппетитной румяной корочкой, а внутри — расплавленный сыр и зелень, которые делают каждый кусочек сочным и насыщенным. Они отлично подходят к супам, салатам или просто со сметаной — это быстрый ужин, который полюбит вся семья.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана простокваши (или кефира), 2 яйца, 2 стакана муки, 200 г твёрдого сыра, пучок укропа, 0,5 ч. ложки соды, соль по вкусу, растительное масло для жарки. В глубокой миске смешайте простоквашу, яйца и соду — дайте постоять 2–3 минуты. Всыпьте муку, посолите, замесите густое тесто (как на оладьи). Сыр натрите на тёрке, укроп мелко нарубите, добавьте в тесто и хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя небольшие лепёшки. Жарьте с каждой стороны по 2–3 минуты до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими — они особенно вкусны со сметаной или чесночным соусом. Готовится проще простого, а результат всегда радует.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже нажарила этих лепёшек для своей семьи. Даже те, кто предпочитает дрожжевую выпечку, были в восторге. Кстати, вместо укропа можно взять кинзу или петрушку — получится новый оттенок. Находка, а не рецепт!