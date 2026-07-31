Когда надоедают котлеты, готовлю стожки «Ласточкино гнездо»: те же продукты, а вкус и подача краше

Когда надоедают котлеты, готовлю стожки «Ласточкино гнездо»: те же продукты, а вкус и подача краше

Стожки «Ласточкино гнездо» — это оригинальное блюдо из фарша, которое внешне напоминает миниатюрные гнезда с начинкой. По составу оно близко к обычным котлетам, но благодаря начинке приобретает совершенно новый вкус и праздничный вид.

Для приготовления смешайте 500 г фарша с 1 яйцом, солью, перцем и рубленой зеленью, скатайте шарики и выложите на противень, рюмкой сделайте в каждом углубление. Обжарьте 1 луковицу и 1 морковь, наполните ими гнезда, отдельно смешайте 2 яйца с 200 г сметаны, 1 ст. л. крахмала и 100 г тертого сыра. Залейте полученной смесью стожки и запекайте 30–35 минут при 190 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Стожки получились сочные, сытные — отличный вариант для обеда или ужина. Совет: перед формированием шариков хорошо отбейте фарш о дно миски (примерно 10–15 раз) — так стожки не развалятся при выпечке и сохранят форму гнезд.

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