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31 июля 2026 в 09:09

Ленивые беляши без теста и возни: беру капусту, фарш и сметану — через час сочная запеканка манит к столу

Фото: D-NEWS.ru
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Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка, когда в холодильнике есть фарш, пара яиц и кочан капусты. Запеканка выходит сытной, ароматной, с румяной сырной шапкой и сочной серединой — идеальный ужин, который съедается до последней крошки.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 400 г, фарш куриный — 400 г, яйца — 6 шт., молоко — 300 мл, сметана — 100 г, сыр твердый — 100 г, чеснок — 3 зубчика, масло растительное — 3 ст. л., масло сливочное — 3 ст. л., сода — 2,5 ч. л., мука — 1,25 ст. л., соль — 1/2 ч. л., крахмал — 1 ч. л., перец черный — 1/4 ч. л., паприка — 1/4 ч. л.

Как готовлю

Сначала тонко шинкую капусту, слегка перетираю с солью, чтобы стала мягче. Тем временем обжариваю фарш на растительном масле с измельченным чесноком, перцем и паприкой — до рассыпчатого состояния. Смешиваю капусту с фаршем прямо в форме для запекания. Готовлю заливку: взбиваю яйца с молоком, сметаной, растопленным сливочным маслом, добавляю муку, крахмал и соду. Заливаю этой смесью капусту с фаршем, сверху щедро посыпаю тертым сыром. Отправляю в разогретую до 220 градусов духовку на 45 минут, затем увеличиваю температуру до 240 и держу еще 25 минут до золотистой корочки. Даю запеканке отдохнуть 20 минут — и можно подавать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

При всей простоте рецепта — нарезал, смешал, залил — результат выглядит как полноценный праздничный ужин. Запеканка держит форму, на срезе видны слои капусты и фарша, а аромат стоит такой, что соседи заглядывают. Мой совет: добавьте в сметанную заливку щепотку мускатного ореха — это придает блюду теплый, уютный оттенок вкуса.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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