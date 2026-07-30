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30 июля 2026 в 09:57

Капуста перестанет гнать листья: простой полив помогает вырастить крупные кочаны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Капуста не всегда спешит завязывать плотные кочаны, даже если выглядит крепкой и здоровой. Иногда ей просто не хватает правильной подкормки. Помочь растениям можно доступными средствами, которые давно используют опытные дачники.

Для формирования крупных кочанов приготовьте настой коровяка. Смешайте 1 кг коровьего навоза с 10 литрами воды и оставьте на сутки в теплом месте. Перед поливом разведите настой водой в соотношении 1:8 и вносите строго под корень.

Не менее полезна дрожжевая подкормка. Растворите 100 г свежих дрожжей и 50 г сахара в 1 литре теплой воды, оставьте на 3 часа до появления пены. Такой раствор улучшает состояние почвы и помогает капусте лучше усваивать питательные вещества. Поливайте растения вечером, расходуя до 1 литра раствора на взрослый куст.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отметила, что капуста быстрее формирует плотные кочаны при регулярном уходе. Дополнительно не забывайте рыхлить почву после полива и поддерживать ее умеренно влажной — это поможет получить богатый урожай.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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