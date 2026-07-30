Наггетсы на гриле меняют все: пита с хрустящей курицей и йогуртовым соусом, которую удобно есть руками — готовлю на каждый пикник

Наггетсы на гриле меняют все: пита с хрустящей курицей и йогуртовым соусом, которую удобно есть руками — готовлю на каждый пикник

Этот рецепт — находка для выездов на природу, когда нужно накормить компанию быстро и без заморочек. Внутри питы прячутся золотистые наггетсы, сочные томаты черри, хрустящий айсберг и густой йогуртовый соус с огуречной стружкой — удобно, сочно, ароматно, и никакой грязной посуды.

Ингредиенты

Пита — 3 шт, наггетсы куриные — 300 г, йогурт греческий — 200 г, огурец — 2 шт, томаты черри — 200 г, салат айсберг — 50 г, чеснок — 1 зубчик, орегано сушеный — 0.5 ч. л, масло оливковое — 2 ст. л, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала один огурец тру на крупной терке, второй режу мелкими кубиками, черри — половинками, айсберг шинкую. Тертый огурец смешиваю с йогуртом, давленым чесноком и орегано, солю, перчу — получается тот самый летний освежающий соус.

Тем временем разогреваю гриль, плескаю оливковое масло и обжариваю наггетсы по 3–4 минуты с каждой стороны до румяности, потом накрываю фольгой и даю дойти еще пару минут.

Питу слегка поджариваю на решетке, разрезаю пополам и наполняю кармашки соусом, наггетсами, кубиками огурца, черри и салатом. Можно кусать сразу — сок не капает, все держится внутри.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня поразило, насколько это удобно: я спокойно держал питу одной рукой, пока второй управлялся с напитком, и ничего не выскользнуло. Вкус получился контрастным — сладость томатов черри отлично оттенила солоноватую курицу, а йогурт добавил сливочной мягкости. Мой лайфхак: перед подачей слегка обжарьте питу на сухой сковороде 30 секунд с каждой стороны, тогда кармашек станет еще более хрустящим и теплым.