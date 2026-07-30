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30 июля 2026 в 15:00

Малосольные огурцы: три быстрых и простых рецепта

Три неповторимых рецепта малосольных огурцов: от классики до изысканных вариаций Три неповторимых рецепта малосольных огурцов: от классики до изысканных вариаций Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В разгар летнего сезона ничто так не радует, как свежие овощи с грядки. Особой популярностью пользуются малосольные огурцы — закуска, которая способна украсить любой стол и придать блюдам особый колорит. Сегодня мы раскроем секреты приготовления этой аппетитной закуски тремя необычными способами.

Экспресс-метод в пакете с пряными травами

Этот способ покорит вас своей простотой и скоростью приготовления. Огурчики получаются невероятно свежими, с тонким ароматом душистых трав. Вам потребуется 1 кг молоденьких огурчиков, 5 зубчиков чеснока, 40 г свежей зелени укропа и петрушки, 1 столовая ложка морской соли, 1 чайная ложка сахара и ароматные специи по вкусу.

Огурчики тщательно моем, обрезаем кончики и нарезаем на удобные части. Чеснок измельчаем, зелень мелко рубим. Все ингредиенты складываем в прочный пакет, добавляем соль, сахар и специи. Аккуратно перемешиваем содержимое, плотно завязываем пакет и оставляем на пару часов при комнатной температуре.

  • Хитрость шеф-повара: для усиления хруста выбирайте огурцы с мелкими бугорками и толстой кожицей.

Малосольные огурцы: три быстрых и простых рецепта Малосольные огурцы: три быстрых и простых рецепта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Традиционный рецепт в рассоле с душистыми пряностями

Этот метод подарит вам идеально просоленные огурчики с нежным вкусом и ароматом. Закуска прекрасно хранится в холодильнике, сохраняя все свои вкусовые качества. Подготовим 1,5 кг отборных огурцов, 1 л фильтрованной воды, 2 столовые ложки крупной соли, 1 столовую ложку сахара, 5 зубчиков чеснока, 4 веточки свежего укропа, 5 г горчичных зерен и 5 горошин душистого перца.

Огурцы моем, обрезаем кончики и аккуратно укладываем в чистую тару. Для рассола кипятим воду, растворяем в ней соль и сахар, добавляем подготовленные специи. После остывания заливаем огурцы и оставляем на сутки.

  • Совет: избегайте использования переросших огурцов — они теряют хрусткость при засолке.

Пикантный вариант с корнем хрена и специями

Для ценителей острых закусок этот рецепт станет настоящим открытием. Хрен придает блюду особую пикантность, а чеснок наполняет ароматом. Необходимые компоненты: 1 кг свежих огурцов, 1 небольшой корень хрена, чеснок 4 зубца, 40 г свежей зелени по вкусу, соль 3 столовых ложки, сахар 2 столовых ложки и вода.

Огурцы подготавливаем традиционным способом, укладываем в емкость. Хрен натираем, чеснок измельчаем, зелень мелко нарезаем. Кипятим воду, растворяем специи, остужаем и заливаем огурцы так, чтобы они были покрыты с верхом. Добавляем подготовленные ингредиенты и оставляем на сутки.

  • Совет: если хотите смягчить остроту, уменьшите количество хрена или добавляйте его в конце процесса.

Храните готовые огурцы в холодильнике и подавайте охлажденными — так они раскроют всю гамму вкусов и ароматов. Экспериментируйте со специями и травами, создавая собственные уникальные вариации этого классического блюда.

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