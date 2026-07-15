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15 июля 2026 в 10:35

Хрустим по-азиатски: 3 рецепта огурцов по-корейски

Хрустим по-азиатски: 3 рецепта огурцов по-корейски Хрустим по-азиатски: 3 рецепта огурцов по-корейски Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Хотите удивить домашних или гостей чем-то необычным, но без лишней суеты? Присмотритесь к восточной кухне. Огурцы по-корейски — это именно тот случай, когда минимум усилий дает максимум удовольствия. Острая, пряная и невероятно хрустящая закуска готовится из самых доступных продуктов и всегда расходится на ура. Делимся тремя проверенными рецептами огурцов по-корейски быстрого приготовления, среди которых точно найдется ваш фаворит.

Классические огурцы по-корейски с кунжутом

Эта версия — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно собрать закуску за считаные минуты. На весь процесс уйдет не более получаса. Главный секрет — контраст горячего масла и свежих овощей.

Ингредиенты на 500 граммов свежих огурцов:

  • огурцы свежие — 500 г;

  • чеснок — 2-3 зубчика;

  • соевый соус — 1 столовая ложка;

  • уксус 9% — 1 столовая ложка;

  • сахар — 1 чайная ложка;

  • соль — 0,5 чайной ложки;

  • перец красный и черный молотый — по 0,3 чайной ложки (регулируйте по вкусу);

  • семена кунжута — 1 столовая ложка;

  • масло растительное — 2 столовые ложки.

Классические огурцы по-корейски с кунжутом Классические огурцы по-корейски с кунжутом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пошаговый план:

  1. Первичная обработка овощей. Промойте плоды под проточной водой и тщательно обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте их продолговатыми брусочками или четвертинками. Чтобы маринад глубже проник внутрь, слегка придавите каждый кусочек плоскостью ножа — на поверхности появятся микротрещины, которые ускорят процесс пропитки.

  2. Приготовление маринада. В просторной миске соедините соевый соус, уксусную кислоту, сахарный песок и поваренную соль. Пропустите через пресс чесночные зубки и добавьте оба вида перца. Перемешайте до растворения кристаллов.

  3. Первый этап маринования. Отправьте нарезанные огурцы в полученную смесь. Тщательно перемешайте руками, чтобы каждая долька покрылась ароматной жидкостью. Оставьте посуду при комнатной температуре на 15–20 минут.

  4. Завершающий штрих. На сухой сковороде с толстым дном прокалите семена кунжута до появления легкого орехового аромата. Отдельно разогрейте растительное масло до состояния легкого парения. Залейте кипящим маслом огурцы, присыпьте кунжутом и быстро перемешайте. Подождите еще 10 минут для финальной стабилизации вкуса — и можно подавать.

Калорийность на 100 граммов готовой закуски: 113–119 ккал.

Полезные свойства: обогащает рацион витамином С, калием для поддержки сердечной мышцы и антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами.

Огурцы по-корейски с морковью

Этот вариант считается классикой жанра в домашней кулинарии. Морковь не только добавляет яркого оранжевого цвета, но и привносит сладковатую ноту, которая идеально уравновешивает остроту перца.

Необходимые продукты:

  • огурцы — 500 г;

  • морковь — 150 г;

  • чеснок — 3-4 зубчика;

  • соевый соус — 2 столовые ложки;

  • уксус 9% — 2 столовые ложки;

  • сахар — 1 столовая ложка;

  • соль — 0,5 чайной ложки;

  • готовая приправа для корейских салатов (кориандр, перец) — 1 чайная ложка;

  • масло растительное рафинированное — 3-4 столовые ложки.

Огурцы по-корейски с морковью Огурцы по-корейски с морковью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Технология приготовления:

  1. Подготовка овощной нарезки. Нарежьте огурцы крупными дольками или брусками. Морковь обработайте на специальной терке, чтобы получить длинную тонкую соломку, как для корейских салатов.

  2. Объединение компонентов. Сложите нарезанные овощи в глубокую емкость. Выдавите к ним чеснок, добавьте сахар, соль, корейскую приправу, соевый соус и уксус. Перемешайте, чтобы пряности распределились равномерно.

  3. Обработка маслом. В небольшом сотейнике нагрейте растительное масло практически до кипения. Осторожно, чтобы не обжечься, влейте горячий жир в миску с овощами — это мгновенно раскроет аромат всех специй.

  4. Маринование во времени. Перемешайте салат большой ложкой и оставьте при комнатной температуре минимум на 2 часа. Для более глубокого вкуса уберите емкость в холодильник на 4-5 часов. Перед подачей можно дополнительно присыпать свежей зеленью или луком-перо.

Калорийность на 100 граммов: 68–74 ккал.

Полезные свойства: блюдо богато пищевыми волокнами, которые нормализуют работу кишечника, а также содержит бета-каротин, необходимый для остроты зрения и здорового состояния кожи.

Битые огурцы по-корейски с соевым соусом

Этот метод отличается особой техникой дробления овощей, что позволяет приготовить огурцы по-корейски быстрого приготовления за рекордные 20 минут. Именно здесь мы активно используем соевый соус как основу заправки.

Ингредиенты:

  • огурцы свежие — 500 г;

  • соевый соус — 1 столовая ложка;

  • уксус рисовый или 9% столовый — 1 столовая ложка;

  • чеснок — 2-3 зубчика;

  • перец чили свежий или сухой хлопья — по вкусу;

  • кунжутное масло или рафинированное растительное — 1 столовая ложка;

  • соль поваренная — 0,5 чайной ложки.

Инструкция по шагам:

  1. Механическая подготовка. Каждый огурец разрежьте вдоль на две половины. Если семечки слишком крупные, удалите их чайной ложкой. Выложите половинки на разделочную доску и нанесите по ним несколько ударов скалкой или тыльной стороной ножа — они должны растрескаться. Затем нарежьте их на куски произвольной формы.

  2. Удаление лишней жидкости. Сложите кусочки в дуршлаг или миску, присыпьте солью и сбрызните уксусом. Оставьте на 15–20 минут. За это время выделится сок — его нужно слить, чтобы сохранить максимальную хрусткость текстуры.

  3. Создание заправки. В отдельной пиале соедините соевый соус, кунжутное масло, измельченный чеснок и мелко нарубленный перец чили. Тщательно взболтайте вилкой до однородности.

  4. Финальное смешивание. Залейте приготовленной смесью обсушенные огурцы и аккуратно перемешайте. Оставьте всего на 5–10 минут для кратковременной выдержки. По желанию украсьте жареными семенами кунжута и рубленой кинзой.

Битые огурцы по-корейски с соевым соусом Битые огурцы по-корейски с соевым соусом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность на 100 граммов: около 100–110 ккал.

Полезные свойства: рисовый уксус снабжает организм органическими кислотами, кунжутное масло является источником витамина Е и полиненасыщенных жиров, а чеснок и перец стимулируют защитные силы организма.

Ранее мы поделились 3 рецептами малосольных огурцов в пакете.

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