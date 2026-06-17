Забудьте о банках: 3 лучших рецепта малосольных огурцов в пакете

Когда на рынках появляются молодые пупырчатые огурцы, руки сами тянутся приготовить что-то вкусное и быстрое. Забудьте о кастрюлях, кипятке и банках: малосольные огурцы в пакете — это глоток свежести без лишней возни. Сухой метод засолки сохраняет природную упругость овощей и их натуральный аромат, а ждать результата приходится всего пару часов. Мы отобрали для вас тройку беспроигрышных вариантов, которые точно не дадут заскучать вашему столу.
Классические малосольные огурцы в пакете с чесноком и укропом
Этот рецепт выручает в любой ситуации: гости на пороге или просто захотелось побаловать домашних чем-то пикантным. Получаются в меру соленые, с богатым пряным запахом и аппетитным хрустом — именно такими должны быть идеальные малосольные огурцы в пакете с чесноком и укропом.
Ингредиенты:
огурцы свежие — 1000 г;
укроп свежий — 1 пучок (около 30 г);
чеснок — 3-4 дольки;
соль — 1 ст. ложка без горки;
сахарный песок — 0,5 ч. ложки;
перец черный горошком — 5 шт.
Пошаговый процесс:
Сначала моем огурцы под проточной водой, затем заливаем ледяной водой на 40–60 минут — это залог идеальной плотности.
Промокаем каждый огурец бумажным полотенцем, отрезаем хвостики с обеих сторон.
Укроп измельчаем ножом, чесночные зубчики режем тонкими слайсами либо придавливаем плоскостью ножа для выделения сока.
Отправляем подготовленные овощи в плотный целлофановый пакет (лучше сложить один в другой для подстраховки).
Насыпаем туда же рубленую зелень, чеснок, соль, сахар и горошины перца.
Завязываем верх, выпустив лишний воздух, и начинаем активно трясти на протяжении 3–5 минут, чтобы все компоненты перемешались.
Сначала держим сверток при комнатной температуре 1–2 часа, встряхивая иногда, а потом переносим в холодильник еще на 3–4 часа.
Энергетическая ценность: 29 ккал на 100 г.
Польза: такие огурцы отлично утоляют жажду и восстанавливают водно-солевой баланс, а заодно снабжают организм аскорбиновой кислотой и витаминами группы B.
Малосольные огурцы в пакете с чесноком и зеленью
Если вы обожаете травянистые нотки, этот вариант точно придется по душе. Щедрая порция укропа и петрушки наполняет закуску легкостью и свежестью, а готовятся малосольные огурцы в пакете с чесноком и зеленью по отработанной схеме.
Продукты:
огурцы свежие — 1000 г;
укроп — 1 пучок;
петрушка — 1 пучок (можно пропустить);
чеснок — 4 зубца;
соль — 1 ст. ложка;
сахар — 1 ч. ложка.
Как делаем:
Огурцы подготавливаем так же: моем, держим в холоде около получаса, затем сушим.
Зелень мелко рубим, чеснок трем на терке или давим чеснокодавкой.
В пакет закладываем все ингредиенты — огурцы, зелень, чесночную массу, соль и сахар.
Пакет завязываем, удаляя воздух, и энергично встряхиваем для равномерного покрытия специями.
Оставляем в холодильнике на 4–6 часов — за это время овощи пропитываются и становятся ароматными.
Калорийность: 28 ккал на 100 г.
Полезные моменты: петрушка и укроп поставляют мощную порцию антиоксидантов, а клетчатка из огурцов мягко налаживает работу кишечника.
Хрустящие малосольные огурцы в пакете с чесноком
Любителям яркого чесночного удара и пряной горчинки посвящается. Острая нотка черного и красного перца придает закуске характерную глубину, поэтому малосольные огурцы в пакете с чесноком выходят идеальной парой к мясу, особенно к шашлыку на углях.
Список продуктов:
огурцы свежие — 500 г;
укроп — небольшой пучок;
чеснок — 3 зубка;
соль — 1,5 ч. ложки;
перец черный молотый — 1/3 ч. ложки;
перец красный молотый — 1/3 ч. ложки (по желанию).
Инструкция:
Огурцы моем, обсушиваем, а затем нарезаем на крупные дольки или на четвертинки, если плоды крупные.
Укроп шинкуем мелко, чеснок режем кусочками.
Все это засыпаем в пакет с зип-застежкой (он герметичнее обычного), добавляем соль и оба вида перца.
Закрываем пакет и встряхиваем до полного смешивания, пока соль не начнет таять.
Убираем в холодильник всего на 1 час — и можете подавать: идеальные малосольные огурцы в пакете с чесноком получаются плотными, искрящимися на вкус.
Калорийность: примерно 20 ккал на 100 г.
Чем полезны: чеснок обладает природным антимикробным действием, а сами огурцы помогают поддерживать нормальный кислотно-щелочной уровень в организме.
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