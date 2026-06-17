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17 июня 2026 в 10:21

Забудьте о банках: 3 лучших рецепта малосольных огурцов в пакете

3 лучших рецепта малосольных огурцов в пакете 3 лучших рецепта малосольных огурцов в пакете Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Когда на рынках появляются молодые пупырчатые огурцы, руки сами тянутся приготовить что-то вкусное и быстрое. Забудьте о кастрюлях, кипятке и банках: малосольные огурцы в пакете — это глоток свежести без лишней возни. Сухой метод засолки сохраняет природную упругость овощей и их натуральный аромат, а ждать результата приходится всего пару часов. Мы отобрали для вас тройку беспроигрышных вариантов, которые точно не дадут заскучать вашему столу.

Классические малосольные огурцы в пакете с чесноком и укропом

Этот рецепт выручает в любой ситуации: гости на пороге или просто захотелось побаловать домашних чем-то пикантным. Получаются в меру соленые, с богатым пряным запахом и аппетитным хрустом — именно такими должны быть идеальные малосольные огурцы в пакете с чесноком и укропом.

Ингредиенты:

  • огурцы свежие — 1000 г;

  • укроп свежий — 1 пучок (около 30 г);

  • чеснок — 3-4 дольки;

  • соль — 1 ст. ложка без горки;

  • сахарный песок — 0,5 ч. ложки;

  • перец черный горошком — 5 шт.

Классические малосольные огурцы в пакете с чесноком и укропом Классические малосольные огурцы в пакете с чесноком и укропом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пошаговый процесс:

  1. Сначала моем огурцы под проточной водой, затем заливаем ледяной водой на 40–60 минут — это залог идеальной плотности.

  2. Промокаем каждый огурец бумажным полотенцем, отрезаем хвостики с обеих сторон.

  3. Укроп измельчаем ножом, чесночные зубчики режем тонкими слайсами либо придавливаем плоскостью ножа для выделения сока.

  4. Отправляем подготовленные овощи в плотный целлофановый пакет (лучше сложить один в другой для подстраховки).

  5. Насыпаем туда же рубленую зелень, чеснок, соль, сахар и горошины перца.

  6. Завязываем верх, выпустив лишний воздух, и начинаем активно трясти на протяжении 3–5 минут, чтобы все компоненты перемешались.

  7. Сначала держим сверток при комнатной температуре 1–2 часа, встряхивая иногда, а потом переносим в холодильник еще на 3–4 часа.

Энергетическая ценность: 29 ккал на 100 г.

Польза: такие огурцы отлично утоляют жажду и восстанавливают водно-солевой баланс, а заодно снабжают организм аскорбиновой кислотой и витаминами группы B.

Малосольные огурцы в пакете с чесноком и зеленью

Если вы обожаете травянистые нотки, этот вариант точно придется по душе. Щедрая порция укропа и петрушки наполняет закуску легкостью и свежестью, а готовятся малосольные огурцы в пакете с чесноком и зеленью по отработанной схеме.

Продукты:

  • огурцы свежие — 1000 г;

  • укроп — 1 пучок;

  • петрушка — 1 пучок (можно пропустить);

  • чеснок — 4 зубца;

  • соль — 1 ст. ложка;

  • сахар — 1 ч. ложка.

Малосольные огурцы в пакете с чесноком и зеленью Малосольные огурцы в пакете с чесноком и зеленью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как делаем:

  1. Огурцы подготавливаем так же: моем, держим в холоде около получаса, затем сушим.

  2. Зелень мелко рубим, чеснок трем на терке или давим чеснокодавкой.

  3. В пакет закладываем все ингредиенты — огурцы, зелень, чесночную массу, соль и сахар.

  4. Пакет завязываем, удаляя воздух, и энергично встряхиваем для равномерного покрытия специями.

  5. Оставляем в холодильнике на 4–6 часов — за это время овощи пропитываются и становятся ароматными.

Калорийность: 28 ккал на 100 г.

Полезные моменты: петрушка и укроп поставляют мощную порцию антиоксидантов, а клетчатка из огурцов мягко налаживает работу кишечника.

Хрустящие малосольные огурцы в пакете с чесноком

Любителям яркого чесночного удара и пряной горчинки посвящается. Острая нотка черного и красного перца придает закуске характерную глубину, поэтому малосольные огурцы в пакете с чесноком выходят идеальной парой к мясу, особенно к шашлыку на углях.

Список продуктов:

  • огурцы свежие — 500 г;

  • укроп — небольшой пучок;

  • чеснок — 3 зубка;

  • соль — 1,5 ч. ложки;

  • перец черный молотый — 1/3 ч. ложки;

  • перец красный молотый — 1/3 ч. ложки (по желанию).

Хрустящие малосольные огурцы в пакете с чесноком Хрустящие малосольные огурцы в пакете с чесноком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Инструкция:

  1. Огурцы моем, обсушиваем, а затем нарезаем на крупные дольки или на четвертинки, если плоды крупные.

  2. Укроп шинкуем мелко, чеснок режем кусочками.

  3. Все это засыпаем в пакет с зип-застежкой (он герметичнее обычного), добавляем соль и оба вида перца.

  4. Закрываем пакет и встряхиваем до полного смешивания, пока соль не начнет таять.

  5. Убираем в холодильник всего на 1 час — и можете подавать: идеальные малосольные огурцы в пакете с чесноком получаются плотными, искрящимися на вкус.

Калорийность: примерно 20 ккал на 100 г.

Чем полезны: чеснок обладает природным антимикробным действием, а сами огурцы помогают поддерживать нормальный кислотно-щелочной уровень в организме.

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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