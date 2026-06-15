Один рассол для любых овощей — соотношение соли и сахара: промаринует за сутки огурцы, помидоры и капусту

Один рассол для любых овощей — соотношение соли и сахара: промаринует за сутки огурцы, помидоры и капусту

Этот универсальный рассол подходит для огурцов, помидоров и капусты: достаточно залить овощи, и уже через сутки можно наслаждаться хрустящими, ароматными маринованными овощами.

Для приготовления понадобится: 1 литр воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 100 мл уксуса (9%), 2–3 зубчика чеснока, 2–3 лавровых листа, 5–6 горошин черного перца, зонтик укропа, листья хрена и смородины (по желанию).

Рецепт: в кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус, добавьте чеснок, лавровый лист и перец. Доведите до кипения, прокипятите 2–3 минуты. Овощи (огурцы, помидоры или нашинкованную капусту) уложите в банку вместе с укропом, листьями хрена и смородины. Залейте горячим рассолом.

Закройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на сутки. Через 24 часа овощи готовы к употреблению. Храните в холодильнике.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова также рекомендовала использовать этот рассол в холодном виде — так овощи останутся хрустящими. Но в этом случае банки нужно оставить в холодильнике на 2–3 дня для маринования.

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