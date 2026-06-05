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05 июня 2026 в 09:15

3 рецепта простых летних салатов без майонеза: готовим из капусты, огурцов и помидоров

Фото: D-NEWS.ru
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Эти три простых, но невероятно вкусных салата готовятся за считаные минуты из самых доступных продуктов и идеально подходят к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо.

Для первого салата «Капустный хруст» возьмите: 500 г белокочанной капусты, пучок укропа, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. лимонного сока.

Капусту тонко нашинкуйте, помните руками, добавьте мелко рубленный укроп, соль, сахар и лимонный сок. Перемешайте.

Для второго салата «Медово-бальзамический» понадобятся: 4 помидора, красная луковица, 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ч. л. меда, соль.

Помидоры нарежьте дольками, лук — тонкими полукольцами. Смешайте масло, уксус, мед и соль, заправьте салат.

Для третьего салата «Сметанный»: 2 огурца, красная луковица, 150 г сметаны, пучок укропа, соль.

Огурцы нарежьте кружочками, лук — полукольцами. Заправьте сметаной, добавьте рубленый укроп и соль.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала все эти салаты и обратила внимание, что они не перегружают желудок и дарят энергию. А чтобы салаты стали еще вкуснее, дайте им настояться 10–15 минут перед подачей — так овощи пропитаются заправкой.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Дачный» с ветчиной и редиской.

Проверено редакцией
Общество
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салаты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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