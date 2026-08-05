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05 августа 2026 в 11:00

Крабовый надоел — с рисом готовлю салат «Морской»: сытно, доступно и быстро

Фото: D-NEWS.ru
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Беру отварной рис и готовлю салат «Морской». Несмотря на то что он состоит из простых и недорогих ингредиентов, всегда привлекает внимание и съедается подчистую.

Ингредиенты: 150 г отварного риса, 3 вареных яйца, банка тунца в собственном соку, луковица (для маринада — 50 мл воды, 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. сахара, щепотка соли), 100 г твердого сыра, пучок петрушки, майонез. Лук нарежьте полукольцами, залейте маринадом из воды, уксуса, сахара и соли на 10 минут, затем слейте жидкость. Тунец разомните вилкой, рис остудите, яйца нарежьте кубиками, сыр натрите, петрушку мелко порубите. Все смешайте с майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить салат «Морской» и дала совет: лучше для него использовать вчерашний, оставшийся у вас после обеда или ужина рис, а если варите свежий, то обязательно промойте его холодной водой, чтобы был рассыпчатым.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Прага» — без него в советское время не обходилось ни одно застолье.

Проверено редакцией
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