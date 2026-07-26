Без салата «Прага» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — вкуснее оливье

Без салата «Прага» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — вкуснее оливье

Салат «Прага» — это легендарное блюдо советской кухни, которое в 1970-е годы украшало любое застолье. Несмотря на наличие горошка, он совсем не похож на оливье и отличается ярким вкусом.

Ингредиенты: 300 г вареной куриной грудки, 2 вареные моркови, 3 вареных яйца, 2 соленых огурца, 100 г консервированного горошка, 50 г чернослива без косточек, 150 г майонеза, соль по вкусу. Курицу, яйца и огурцы нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на крупной терке, все смешайте с майонезом и выложите горкой на блюдо, сверху посыпьте горошком и мелко нарезанным черносливом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить салат «Прага». Он удивил своим многогранным вкусом и легкой сладостью чернослива. А если в майонез дополнительно добавить 1 ч. л. горчицы, салат приобретет легкую пикантность.

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