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26 июля 2026 в 16:00

Без салата «Прага» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — вкуснее оливье

Фото: D-NEWS.ru
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Салат «Прага» — это легендарное блюдо советской кухни, которое в 1970-е годы украшало любое застолье. Несмотря на наличие горошка, он совсем не похож на оливье и отличается ярким вкусом.

Ингредиенты: 300 г вареной куриной грудки, 2 вареные моркови, 3 вареных яйца, 2 соленых огурца, 100 г консервированного горошка, 50 г чернослива без косточек, 150 г майонеза, соль по вкусу. Курицу, яйца и огурцы нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на крупной терке, все смешайте с майонезом и выложите горкой на блюдо, сверху посыпьте горошком и мелко нарезанным черносливом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить салат «Прага». Он удивил своим многогранным вкусом и легкой сладостью чернослива. А если в майонез дополнительно добавить 1 ч. л. горчицы, салат приобретет легкую пикантность.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Шустрик» со свежими огурцами.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
Без салата «Прага» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — вкуснее оливье Салат «Прага» — это легендарное блюдо советской кухни, которое в 70-е годы украшало любое застолье. Несмотря на наличие горошка, он совсем не похож на оливье и отличается ярким вкусом.
300 г вареной куриной грудки
2 вареные моркови
3 вареных яйца
2 соленых огурца
100 г консервированного горошка
50 г чернослива без косточек
150 г майонеза
соль по вкусу
>
Курицу, яйца и огурцы нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на крупной терке.
Все смешайте с майонезом и выложите горкой на блюдо, сверху посыпьте горошком и мелко нарезанным черносливом.
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