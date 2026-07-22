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22 июля 2026 в 13:00

Салат «Шустрик» с огурцами: ничего не варю и не мариную, просто тру на терке и сразу подаю на стол

Фото: D-NEWS.ru
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Салат «Шустрик» — это самый быстрый, свежий и хрустящий салат из доступных продуктов, для которого не нужна плита, только терка и миска, и он готов за 5 минут. «Шустрик» идеально подходит к картофелю, мясу или как самостоятельная закуска.

Возьмите 2 сырые моркови, 2 свежих огурца, 150 г твердого сыра, 3 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока. Все овощи и сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс, смешайте с майонезом. Заправьте натертые ингредиенты и подавайте сразу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить «Шустрика». Оказалось, это также быстро, как сделать салат из огурцов и помидоров. Блюдо получается ярким и нежным, несмотря на наличие чеснока. Для свежести в салат можно добавить рубленую зелень.

Ранее стало известно, как приготовить рваный салат из баклажанов в сметанной заправке.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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