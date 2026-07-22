Спагетти из холодильника — вкуснее, чем горячие: делаем летний салат «Итальяно» с овощами гриль и песто

Смешиваю спагетти с овощами гриль и заправляю песто — за 35 минут получаю летний обед без плиты. Макароны отвариваю до полуготовности, чтобы они лучше впитывали соус, а цукини, перец и кукурузу запекаю на гриле до сладковатых акцентов. Подаю холодным — так паста становится еще насыщеннее.

Ингредиенты

Спагетти — 150 г, кукуруза сладкая в початках — 2 шт., цукини — 2 шт., перец сладкий красный — 1 шт., лук красный — 1 шт., томат черри — 150 г, кинза — 5 веточек, семечки тыквенные — 2 ст. л., масло оливковое — по вкусу, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, соус песто — 100 г, масло оливковое — 4 ст. л.

Как готовлю

Сначала отвариваю спагетти по инструкции до состояния альденте, откидываю на дуршлаг и тут же обдаю холодной водой, чтобы остановить варку. Тем временем разрезаю цукини вдоль, красный перец — на четвертинки, лук — пополам. Разогреваю гриль, смазываю все овощи (кукурузу, цукини, перец, лук) оливковым маслом, солю, перчу и отправляю на решетку. Готовлю под крышкой на среднем жаре, переворачивая, пока не появятся темные подпалины — это придает дымный аромат. Снимаю овощи, нарезаю небольшими кусочками, черри разрезаю на половинки, рублю кинзу. Смешиваю песто с 4 столовыми ложками оливкового масла — это заправка. В салатнике соединяю спагетти, все овощи гриль, черри и кинзу, поливаю заправкой, перемешиваю. Сверху посыпаю тыквенными семечками — и можно подавать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Этот салат стал открытием: угольные подпалины на перце и черри придают пасте такой дымный аромат, будто я жарил ее на мангале. Удивило, что макароны в холодном виде не слипаются, а держат форму, если их сразу обдать ледяной водой. Главный совет: не жалейте песто — именно он связывает все в единый сочный букет. Идеально для обеда на природе.