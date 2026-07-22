Листья смородины не выбрасываю — сушу и завариваю чай: аромат лета и кладезь витаминов, лучше аптечных сборов

Собираю молодые листья черной смородины в сухую погоду, раскладываю тонким слоем в тени и сушу при комнатной температуре. Когда они становятся хрупкими, пересыпаю в банку и храню в темном месте. Зимой завариваю щепотку сухих листьев в чайнике, добавляю мед и ломтик лимона — напиток получается терпким, с легкой кислинкой и насыщенным лесным ароматом. Он согревает, бодрит и помогает при простудах.

Для приготовления вам понадобится: свежие листья черной смородины (количество любое), мед, лимон по желанию. Соберите листья утром в сухую погоду, переберите, промойте и обсушите. Разложите на бумаге или ткани в затененном проветриваемом месте на 2–3 дня до полного высыхания. Храните в стеклянной банке с крышкой. Для заваривания возьмите 2–3 ст. ложки сухих листьев на 1 литр кипятка, настаивайте 10–15 минут. Добавьте мед и лимон по вкусу. Пейте горячим или охлажденным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже засушила листья смородины и всю зиму пила чай — он поднимал настроение и помогал при первых признаках простуды. Я добавила в заварку мяту и листья малины, а вместо меда — немного корицы. Кстати, можно использовать и листья красной смородины — аромат будет другим. Находка, а не рецепт!