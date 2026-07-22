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22 июля 2026 в 10:14

Тело женщины нашли на берегу Байкала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Тело женщины обнаружили на берегу Байкала недалеко от села Горячинск Прибайкальского района Бурятии, сообщает телерадиокомпания «Ариг Ус». По информации очевидцев, на место трагедии оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В МВД Бурятии отметили, что, предварительно, смерть не носит криминального характера. Предполагается, что женщина утонула. Сейчас на месте работают следователи, они выясняют все подробности произошедшего.

Ранее в реке Ассе в Республике Ингушетия нашли тело 68-летнего мужчины. Трагедия произошла в селении Нестеровском Сунженского района. Па данным МЧС, поиски второго утонувшего продолжаются.

До этого отбойное течение унесло отца и его 20-летнего сына от пляжа в Приморье, и они оба оказались в открытом море. Уточняется, что сильные волны разыгрались на мысе Вятлина. Отдыхающим повезло: рядом оказался серфер, который помог обоим выбраться на берег.

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