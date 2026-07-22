Тело женщины нашли на берегу Байкала

Тело женщины обнаружили на берегу Байкала недалеко от села Горячинск Прибайкальского района Бурятии, сообщает телерадиокомпания «Ариг Ус». По информации очевидцев, на место трагедии оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В МВД Бурятии отметили, что, предварительно, смерть не носит криминального характера. Предполагается, что женщина утонула. Сейчас на месте работают следователи, они выясняют все подробности произошедшего.

Ранее в реке Ассе в Республике Ингушетия нашли тело 68-летнего мужчины. Трагедия произошла в селении Нестеровском Сунженского района. Па данным МЧС, поиски второго утонувшего продолжаются.

До этого отбойное течение унесло отца и его 20-летнего сына от пляжа в Приморье, и они оба оказались в открытом море. Уточняется, что сильные волны разыгрались на мысе Вятлина. Отдыхающим повезло: рядом оказался серфер, который помог обоим выбраться на берег.