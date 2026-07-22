Вместо яичницы жарю баклажаны с луком — простой рецепт вкуснейшего завтрака: нарезал, бросил, съел

Всего три ингредиента — баклажаны, лук и растительное масло — и никакой возни с солью и рассолом. Просто обжариваю до золотистого цвета, приправляю перцем и получаю сочные, тающие во рту кусочки. Подаю как гарнир или с чесноком и зеленью для яркого вкуса.

Ингредиенты

Баклажан — 500 г, лук репчатый — 100 г, масло растительное рафинированное — 2 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мою и чищу баклажаны от кожицы, нарезаю их кубиками по 1,5 см. Лук режу четвертинками колец и смешиваю с баклажанами в миске. Хорошо разогреваю сковороду с маслом, высыпаю туда овощи и сразу перемешиваю. Самое интересное начинается через пару минут: баклажаны впитывают все масло, и сковорода становится сухой — это нормально, продолжаю помешивать.

Минут через 6–7 они подрумянятся со всех сторон — тогда солю, перчу и жарю еще минуту, пока масло не начнет выделяться обратно. Выключаю огонь, накрываю крышкой и даю постоять пару минут перед подачей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня подкупила честность рецепта: просто нарезал баклажаны кубиками, бросил к луку, и через 20 минут на сковороде заиграла румяная и сочная масса. Текстура получилась нежной, но не размазней, а лук дал сладковатый акцент.