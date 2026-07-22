Лавров сообщил о договоренностях России и КНДР

Россия и Северная Корея подтвердили свое намерение укреплять обороноспособность Пхеньяна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах. По его словам, которые приводятся на сайте министерства, Москва больше не призывает к денуклеаризации Корейского полуострова.

Когда министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи была на днях в Российской Федерации, мы четко подтвердили, что мы полностью поддерживаем курс председателя государственных дел Ким Чен Ына на укрепление суверенитета и обороноспособности Корейской Народно-Демократической Республики, — отметил Лавров.

Ранее, 20 июля, министр иностранных дел России встретился с Цой Сон Хи. Азиатская коллега министра прибыла в Москву по его приглашению.

Также Лавров отметил, что бойцы Корейской народной армии ценой своей жизни приближали освобождение Курской области от солдат ВСУ и иностранных наемников, и российский народ никогда не забудет их подвиг. По его словам, союзнические отношения Москвы и Пхеньяна сохраняются.