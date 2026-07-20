Лавров встретился с главой МИД азиатской страны

Министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи, написала в своем Telegram-канале представитель ведомства Мария Захарова. Азиатская коллега министра прибыла в Москву по его приглашению. Захарова подметила, что Лавров встретил гостью из КНДР с букетом цветов.

А вот и та, кому эти цветы предназначались — министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, — написала Захарова.

Перед этим она опубликовала фото министра, ждущего с букетом цветов. Захарова пошутила, что Лавров с букетом цветов — мечта миллионов женщин.

Ранее Цой Сон Хи встретилась с президентом России Владимиром Путиным. На мероприятии также были Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В начале встречи глава РФ высоко оценил двусторонние отношения государств. Он также поблагодарил руководство и народ КНДР за их поддержку в проведении СВО.

Кроме этого, глава МИД Северной Кореи передала привет Путину от лидера страны Ким Чен Ына. По ее словам, руководитель КНДР считает президента России самым близким другом.