Ким Чен Ын назвал Путина самым дорогим и близким другом

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передала теплый товарищеский привет президенту России Владимиру Путину от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости. Отмечается, что северокорейский политик назвал Путина самым близким и дорогим другом.

Прежде всего, позвольте мне по поручению с уважением передать теплый товарищеский привет от уважаемого председателя государственных дел товарища Ким Чен Ына в адрес самого близкого и дорогого друга, товарища президента Путина, — сказала министр.

Ранее Путин поблагодарил высшее руководство КНДР за помощь РФ в проведении специальной военной операции. Глава государства отметил, что подвиги северокорейских военных, которые помогали российским военнослужащим, никогда не будут забыты.

Также Песков сообщил, что Путин на встрече с Цой Сон Хи высоко оценил отношения между Россией и КНДР. Представитель Кремля уточнил, что в начале беседы глава государства дал положительную оценку двустороннему сотрудничеству.