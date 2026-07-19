Путин высоко оценил отношения России и Северной Кореи

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи высоко оценил отношения между двумя странами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер в самом начале беседы дал положительную характеристику двустороннему сотрудничеству, передает РИА Новости.

В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин проводит встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР. Ожидается, что в переговорах также примут участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что президент России передал самый теплый привет главе КНДР Ким Чен Ыну. Путин также поблагодарил руководство и народ Северной Кореи за помощь в проведении СВО, отметив вклад северокорейских солдат.

До этого лидер КНДР заявил, что Пхеньян готов вывести отношения с Пекином на новый уровень и сделать их образцом социалистического сотрудничества. Он также напомнил о своей личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в июне.