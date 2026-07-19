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19 июля 2026 в 18:17

Песков раскрыл послание Путина Ким Чен Ыну на встрече в Кремле

Путин передал Ким Чен Ыну теплый привет через главу МИД КНДР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну самый теплый привет во время встречи с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча Путина с главой МИД КНДР состоялась в Кремле, передает РИА Новости.

Путин передал самые теплые приветы председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, — сказал Песков.

Путин также выразил благодарность руководству и народу Северной Кореи за помощь в проведении специальной военной операции, отметив вклад корейских военных. Как сообщил представитель Кремля, их подвиги «никогда не забудут» в России и они были отмечены государственными наградами. Цой Сон Хи в свою очередь поблагодарила Путина за теплые слова и заявила, что Ким Чен Ын подтвердил курс на дальнейшее развитие отношений с Российской Федерацией.

Ранее Песков заявил, что Путин проводит встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР. К переговорам также подключатся глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

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