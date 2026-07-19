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19 июля 2026 в 18:19

Путин принял в Кремле главу МИД Северной Кореи

Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что на встрече также присутствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин в Кремле проводит встречу с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи. Во встрече принимают участие министр иностранных дел Лавров и помощник президента Ушаков, — отметил он.

Песков уточнил, что в начале встречи с главой МИД Путин высоко оценил двусторонние отношения России и Северной Кореи. По его словам, российский лидер выразил благодарность руководству и народу КНДР за помощь в проведении СВО, отметив заслуги корейских военных, которые, как заявил Путин, помогали российским военнослужащим и были удостоены государственных наград.

Песков также сообщил, что Путин передал теплые пожелания председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. В ответ глава МИД Северной Кореи поблагодарила российского президента и заявила, что Ким Чен Ын до этого подтвердил курс на дальнейшее развитие отношений с Россией.

Ранее Москва выразила обеспокоенность военной активностью Республики Корея и США вблизи границ КНДР. В МИД России призвали Сеул отказаться от политики давления на Пхеньян и продемонстрировать готовность к мирному урегулированию.

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