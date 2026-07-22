Дерматовенеролог объяснила, как пользоваться SPF

Для защиты от солнца SPF-крем нужно наносить в большом количестве, рассказала aif.ru врач-дерматовенеролог Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Жанна Шефатова. Она отметила, что на лицо нужно наносить примерно две полоски крема на пальцах, на все тело необходимо около двух столовых ложек средства.

Специалист объяснила, что наиболее интенсивный ультрафиолет — с 11:00 до 16:00. Она посоветовала людям со светлой кожей в этот период быть особенно осторожными.

Шефатова подчеркнула, что обновлять солнцезащитный крем необходимо каждые два часа, а также после купания или вытирания полотенцем. По ее словам, важно не пить соки лайма, лимона, грейпфрута, сельдерея или моркови перед выходом на солнце — это может вызвать фитофотодерматит.

Ранее дерматолог-косметолог Наталья Ряховская рассказала, что применение SPF и дефицит витамина D не связаны между собой. Она отметила, что витамин D вырабатывается в коже под воздействием UVB-излучения.